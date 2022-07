Violente proteste in Uzbekistan, la polizia spara sui manifestanti del Karakalpakstan: «Ci sono morti e feriti» – I video (Di domenica 3 luglio 2022) Violente proteste sono scoppiate in queste ore nell’Uzbekistan occidentale, nella regione autonoma del Karakalpakstan, verso il Mar Caspio. Il presidente del Paese Shavkat Mirziyoyev ha dichiarato che «purtroppo, ci sono vittime tra civili e agenti delle forze dell’ordine». La polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti che in alcuni casi sono stati anche picchiati in strada. I disordini, che sono iniziati venerdì 1 luglio, nascono in seguito a proposte di riforma costituzionale che indebolirebbero l’autonomia del Karakalpakstan, poiché cancellerebbero la parola “sovrano” in relazione allo status della regione. In seguito alle proteste, Mirziyoyev ha preso impegno di ritirare gli ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022)scoppiate in queste ore nell’occidentale, nella regione autonoma del, verso il Mar Caspio. Il presidente del Paese Shavkat Mirziyoyev ha dichiarato che «purtroppo, civittime tra civili e agenti delle forze dell’ordine». Laha aperto il fuoco suiche in alcuni casistati anche picchiati in strada. I disordini, cheiniziati venerdì 1 luglio, nascono in seguito a proposte di riforma costituzionale che indebolirebbero l’autonomia del, poiché cancellerebbero la parola “sovrano” in relazione allo status della regione. In seguito alle, Mirziyoyev ha preso impegno di ritirare gli ...

Pubblicità

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Uzbekistan La Repubblica Autonoma del #Karakalpakstan conserverà l’autonomi… - gentilcristiano : RT @SaracomemeSara: Il Premier libico propone le dimissioni del governo In seguito alle proteste violente che hanno scosso tutta la Libia n… - VladDicost : proteste violente nella regione uzbeka(#Uzbekistan )di #Karakalpakstan dopo la presentazione di emendamenti della… - SaracomemeSara : Il Premier libico propone le dimissioni del governo In seguito alle proteste violente che hanno scosso tutta la Lib… - Ryo_saeba81 : RT @lindipende: Il Premier libico propone le dimissioni del governo In seguito alle #proteste violente che hanno scosso tutta la #Libia ne… -