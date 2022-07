VIDEO | Il NAPOLI tenta il colpaccio | DAL PSG!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 luglio 2022) Il calciomercato estivo è ufficialmente iniziato, ma ilsi è già mosso d’anticipo concludendo gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia per sostituire Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne. Anche David Ospina e Dries Mertens sono andati in scadenza di contratto e i loro rinnovi sono sempre più lontani: ecco perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è alla ricerca di sostituti all’altezza. Mentre per Dries Mertens ci sono ancora flebili speranze, visto che il giocatore sta aspettando ile non ascolta altre proposte, il futuro di David Ospina è più lontano dall’Italia: il portiere colombiano è a un passo dall’Al-Nassr, in Arabia Saudita. L’obiettivo principale della dirigenza azzurra, quindi, è quella di trovare un altro portiere per sostituire il numero 25. La volontà del club partenopeo dovrebbe essere quella di ...