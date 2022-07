VIDEO F1 | lo spaventoso incidente di Zhou a Silverstone | l’Alfa Romeo decolla Immagini da brividi

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022)nel corso del primo giro del GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena a. La Alfadi Guanyusi è letteralmente cappottata sull’asfalto subito dopo la partenza, la monoposto è rovinata sulla ghiaia di curva 1, si è impennata, è andata oltre le gomme di protezione e si è andata a infrangere contro la rete che si trova davanti alla tribuna.di paura per il pubblico che si trovava in quella zona della pista e soprattutto per il pilota cinese, letteralmente salvato dal dispositivo Halo che ha protetto la testa dell’atleta dall’impatto con la pista. Ma qual è stata la dinamica dell’? Yuki Tsunoda scatta meglio alle spalle del cinese, George Russell gli è accanto e stringe un po’ la traiettoria ...