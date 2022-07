VIDEO F1, Carlos Sainz: “Gara difficile, ma le vittorie arrivano se continui a crederci” (Di domenica 3 luglio 2022) Carlos Sainz, dopo la pole position di ieri sul bagnato, si ripete oggi in Gara sull’asciutto e centra la prima vittoria della carriera nel Mondiale di Formula Uno. Il pilota iberico della Ferrari si è imposto a Silverstone precedendo al traguardo la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton. “È stata una Gara difficile, ma le cose arrivano se continui a crederci. La squadra ha gestito tutto bene: quando mi hanno chiesto di lasciare passare Leclerc, l’ho fatto. Nel finale sapevo che avrei potuto superarlo perché avevo più grip, ma non volevo fargli perdere tempo: forse sono stato fin troppo calmo, dato che per poco non mi ha restituito il sorpasso alla curva 6“, racconta lo spagnolo a fine Gara. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022), dopo la pole position di ieri sul bagnato, si ripete oggi insull’asciutto e centra la prima vittoria della carriera nel Mondiale di Formula Uno. Il pilota iberico della Ferrari si è imposto a Silverstone precedendo al traguardo la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton. “È stata una, ma le cosese. La squadra ha gestito tutto bene: quando mi hanno chiesto di lasciare passare Leclerc, l’ho fatto. Nel finale sapevo che avrei potuto superarlo perché avevo più grip, ma non volevo fargli perdere tempo: forse sono stato fin troppo calmo, dato che per poco non mi ha restituito il sorpasso alla curva 6“, racconta lo spagnolo a fine. Di seguito il ...

Pubblicità

teatrolafenice : Nasceva oggi a Berlino Carlos Kleiber, uno dei gioielli più preziosi - per alcuni il principale - della corona dell… - teatrolafenice : La buona serata con il nostro consueto buon ascolto.. la cosa va di pari passo d'altronde. un estratto dall'Adagio… - perucomweb : Gol Percy Liza para decretar el 3-0 parcial del Sporting Cristal vs. Mannucci [VIDEO] - venezia_56 : RT @teatrolafenice: Nasceva oggi a Berlino Carlos Kleiber, uno dei gioielli più preziosi - per alcuni il principale - della corona della di… - venezia_56 : RT @teatrolafenice: La buona serata con il nostro consueto buon ascolto.. la cosa va di pari passo d'altronde. un estratto dall'Adagio dell… -