VIDEO / Dopo i gol, la maturità: Caputo si diploma: “Non è stato facile…” (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo aver contribuito con i suoi gol alla salvezza della Sampdoria, l'attaccante Francesco Ciccio Caputo ha superato l'esame di maturità Leggi su golssip (Di domenica 3 luglio 2022)aver contribuito con i suoi gol alla salvezza della Sampdoria, l'attaccante Francesco Ciccioha superato l'esame di

Pubblicità

RaiDue : Ormai a parlare di questioni di cuore ci abbiamo preso gusto ?? organizzereste mai una festa di divorzio?… - vigilidelfuoco : Cinque Terre, una turista infortunatasi dopo essere caduta dal molo sugli scogli a #Vernazza (SP) è stata soccorsa… - AliprandiJacopo : #Kluivert a differenza di Villar, Diawara e Darboe è stato convocato per il raduno a Trigoria e il ritiro in Portog… - ginko600 : RT @DonbassItalia: Lisichansk è nostra!!! La Repubblica di Lugansk è completamente liberata Dopo lunghi 8 anni la nostra terra è Libera!!!… - Marco36116213 : RT @valeangelsback: Clare Daly: 'Il vero progetto è quello di trasformare l'Ucraina in un tritacarne, di usare il suo popolo come carne da… -