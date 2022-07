Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2022 ore 17:30 (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 3 LUGLIO 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULL’AUTOSTRADA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, INCIDENTE RISOLTO. PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE Roma. SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE. INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, AL VIA DOMANI LUNEDÌ 4 LUGLIO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SULLA METRO A E SUL TRAM 8. SULLA LINEA A IL CANTIERE DURERÀ 18 MESI E SI SVOLGERÀ NELLE ORE SERALI: DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ, DALLE ORE 21 CI SARANNO I BUS AL POSTO DEI TRENI LUNGO L’INTERO PERCORSO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 3 LUGLIOORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULL’AUTOSTRADA A12-CIVITAVECCHIA, INCIDENTE RISOLTO. PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE. SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE. INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, AL VIA DOMANI LUNEDÌ 4 LUGLIO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SULLA METRO A E SUL TRAM 8. SULLA LINEA A IL CANTIERE DURERÀ 18 MESI E SI SVOLGERÀ NELLE ORE SERALI: DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ, DALLE ORE 21 CI SARANNO I BUS AL POSTO DEI TRENI LUNGO L’INTERO PERCORSO ...

