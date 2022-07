Vi ricordate Sara Tommasi? Dal grande successo agli scandali, ecco come campa oggi (Di domenica 3 luglio 2022) Sara Tommasi è un personaggio che negli ultimi anni aveva fatto molto discutere. La sua carriera era iniziata in modo brillante, ma poi a un certo punto ha subito una battuta di arresto. Una caduta a picco dovuta forse a un massiccio uso di sostanze e alla perdita della lucidità. Ma oggi quella donna piena di luce è tornata, e ha raccontato il suo percorso di rinascita nel suo libro Ricomincio da Sara. Sara Tommasi ha debuttato nel mondo dello spettacolo ne 1998, partecipando a Miss Italia. La donna, sebbene si fosse laureata a pieni voti in Economia presso l'Università bocconi di Milano, ha sempre ambito al mondo dello spettacolo, e non ha caso ha frequentato diversi corsi di recitazione, anche prestigiosi. Sara Tommasi si è fatta spazio nel mondo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 3 luglio 2022)è un personaggio che negli ultimi anni aveva fatto molto discutere. La sua carriera era iniziata in modo brillante, ma poi a un certo punto ha subito una battuta di arresto. Una caduta a picco dovuta forse a un massiccio uso di sostanze e alla perdita della lucidità. Maquella donna piena di luce è tornata, e ha raccontato il suo percorso di rinascita nel suo libro Ricomincio daha debuttato nel mondo dello spettacolo ne 1998, partecipando a Miss Italia. La donna, sebbene si fosse laureata a pieni voti in Economia presso l'Università bocconi di Milano, ha sempre ambito al mondo dello spettacolo, e non ha caso ha frequentato diversi corsi di recitazione, anche prestigiosi.si è fatta spazio nel mondo ...

