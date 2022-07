Vi ricordate Giulio Scarpati, il dottor Martini di 'Un Medico in Famiglia'? Una grave malattia gli ha rovinato la vita (Di domenica 3 luglio 2022) Giulio Scarpati è un volto molto noto del cinema e della televisione italiana. Attore di grande successo, è entrato nel cuore di milioni di italiani grazie al ruolo del dottor Lele Martini, ve lo ricordate? Si tratta di un personaggio della fortunatissima serie televisiva Un Medico in Famiglia, al fianco di Lino Banfi. Ma Giulio Scarpati è stato anche presidente del sindacato attori italiani. Giulio Scarpati è un grande artista che si è sempre impegnato molto nel mondo dello spettacolo. Ottimo attore di teatro, ha partecipato a numerosi progetti dando sempre il meglio di sé. Ma è anche un uomo molto riservato, che tende a tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Per esempio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 3 luglio 2022)è un volto molto noto del cinema e della televisione italiana. Attore di grande successo, è entrato nel cuore di milioni di italiani grazie al ruolo delLele, ve lo? Si tratta di un personaggio della fortunatissima serie televisiva Unin, al fianco di Lino Banfi. Maè stato anche presidente del sindacato attori italiani.è un grande artista che si è sempre impegnato molto nel mondo dello spettacolo. Ottimo attore di teatro, ha partecipato a numerosi progetti dando sempre il meglio di sé. Ma è anche un uomo molto riservato, che tende a tenere la suaprivata lontana dai riflettori. Per esempio ...

