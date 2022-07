Vezzali esalta la domenica azzurra | “Complimenti a Sinner | e che mondiale del Settebello”

(Di domenica 3 luglio 2022) Valentinaha dedicato due pensieri sui grandi risultati ottenuti dagli atleti azzurri in questa3 luglio. Prima, la splendida vittoria di Jannikcontro l’altro giovane fenomeno Carlos Alcaraz, negli ottavi di finale di Wimbledon: “Chente per lo sport italiano!per il bel match disputato contro Alcaraz: due tennisti giovani e promettenti. Jannik siamo tutti pronti a sostenerti nella prossima partita a Wimbledon”, scrive la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, che poi parla si congratula con ilper l’argento ai Mondiali di Budapest dopo la sconfitta ai rigori contro la Spagna dopo aver rimontato da 6-9 a 9-9 nei tempi regolamentari: “Peccato per i ...

Covid e Serie A, Vezzali: "Cabina di regia per uniformare decisioni Asl"