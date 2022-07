Valanga Marmolada | Messner | La montagna è sempre pericolo

(Di domenica 3 luglio 2022) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - ''Una tragedia, certo. Ma lasa, l'alternativa è l'arrampicata indoor, bellissima, ma è un altra cosa''. Così l'alpinista Reinholdinterviene dopo lache si è verificata oggi sulla. Parte della calotta di Punta Rocca è crollata e ha provocato unadi ghiaccio, neve e rocce che ha travolto la via normale che porta sulla cima causando morti e feriti. ''Il ghiaccio della-dice all'Adnkronos- è molto sottile e sicuramente il caldo globale ha la sua parte in questo crollo, ma lasa. C'e'il rischio della caduta di seracchi. Sotto il ghiaccio sottile si formano ...

elenabonetti : Vicina alle famiglie delle persone coinvolte nella valanga della #Marmolada. Sono ore di apprensione e di dolore: g… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio, ancora provvisorio, della valanga sulla Marmolada: sei morti, 8 feriti di cui uno grave e u… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il video che riprende il momento in cui si stacca una torre di ghiaccio sulla Marmolada e parte una valanga… - JorgePotes : RT @sole24ore: Crollo ghiacciaio Marmolada, ecco le immagini aree dopo la valanga - Il Sole 24 ORE - OstFF : RT @Trentin0: Valanga di ghiaccio sulla Marmolada investe degli escursionisti: si teme un bilancio pesante. Imponente la macchina dei socco… -

A fornire un indizio importante è inoltre l'isoterma zero, ossia l'altitudine minima nella quale la temperatura raggiunge zero gradi: 'attualmente l'isoterma zero sullasi trova circa mille ...... tipico di una frana, poi abbiamo visto scendere a forte velocità a valle una specie di... Così all'Ansa uno dei responsabili del Rifugio Castiglioni, testimone del crollo. L'allarme ...Una torre di ghiaccio si è staccata vicino a Punta Rocca. Droni per trovare i dispersi. Evacuati 18 alpinisti in vetta, chiuso il ghiacciaio (foto soccorso alpino Sarentino) COS'E' SUCCESSO. Il distac ...(Adnkronos) – ”Una tragedia, certo. Ma la montagna è sempre pericolosa, l’alternativa è l’arrampicata indoor, bellissima, ma è un altra cosa”. Così l’alpinista Reinhold Messner interviene dopo la vala ...