Valanga Marmolada: D'Incà, 'addolorato, pensiero a famiglie' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Sono addolorato per la tragedia che si è verificata oggi sulla Marmolada. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime di questo tragico evento. Ringrazio il Corpo nazionale soccorso alpino, le unità cinofile e tutti gli operatori presenti sul posto impegnati nella ricerca dei dispersi". Lo scrive in un tweet il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà. Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Sonoper la tragedia che si è verificata oggi sulla. Il miova alledelle vittime di questo tragico evento. Ringrazio il Corpo nazionale soccorso alpino, le unità cinofile e tutti gli operatori presenti sul posto impegnati nella ricerca dei dispersi". Lo scrive in un tweet il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D'

Pubblicità

elenabonetti : Vicina alle famiglie delle persone coinvolte nella valanga della #Marmolada. Sono ore di apprensione e di dolore: g… - ProvinciaTrento : ??Operazioni in corso per grossa valanga in #Marmolada. Il presidente della Provincia autonoma di Trento… - msgelmini : Morti, feriti, dispersi. Sulla #Marmolada si stacca un enorme seracco di ghiaccio,la valanga che ne consegue travol… - Onesta34114359 : Ci sono cose che si fanno altre no Ghiacciaio Marmolada sta morendo Il #ghiacciaio è spoglio condizioni ai primi… - r_ribas_g : RT @News24_it: Crollo sulla Marmolada, i soccorritori: 6 vittime e 8 feriti. 'Un boato poi la valanga' - QUOTIDIANO NAZIONALE -