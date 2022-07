Usa, nuovo video shock su afroamericano ucciso da polizia: colpito 60 volte dopo un inseguimento, ma era disarmato (Di domenica 3 luglio 2022) WASHINGTON. Un nuovo video shock mostra l'omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpi dopo un inseguimento da parte della polizia Usa nonostante fosse disarmato quando è uscito dalla macchina. La diffusione ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 3 luglio 2022) WASHINGTON. Unmostra l'omicidio di undi 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpiunda parte dellaUsa nonostante fossequando è uscito dalla macchina. La diffusione ... sul sito.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un nuovo video shock mostra l'omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpi in Oh… - rtl1025 : ???? Un nuovo video shock mostra l'omicidio di un afroamericano di 25 anni, #JaylandWalker, crivellato da 60 colpi do… - GiovaQuez : In Ucraina c'è un 'conflitto per procura la cui posta in gioco è il nuovo ordine mondiale'. Gli Usa non mollano per… - filidifumetto : RT @OttobreInfo: 'Un nuovo video shock mostra l'omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpi dopo un ins… - TecchiaE : RT @HegelFriedrich: Quale modello di potere del popolo si propongono di esportare se non sono in grado (o non vogliono?) di adottare al lor… -