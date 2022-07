Uomo dato alle fiamme | al vaglio le immagini di videosorveglianza

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si cerca di trovare traccia anche nelledelle telecamere diper risalire agli autori del tentato omicidio di Nicola Liguori (questa la sua identità, come riferito dalla Polizia, e non Lupoli come si era appreso in precedenza) a Frattamaggiore. Qualcuno gli ha buttato addosso del liquido infiammabile e gli hafuoco con un accendino.cui ha assistito in diretta la fidanzata del 36enne con il quale stava avendo una videochiamata. Le indagini della Polizia continuano sia per risalire agli autori del gesto che per individuare il movente. (foto di repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.