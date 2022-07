Una vita anticipazioni: Genoveva indaga, scopre la verità su Rodrigo? (Di domenica 3 luglio 2022) Cosa accadrà nella prossima puntata di Una vita, in onda il 4 luglio 2022 ? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama e le anticipazioni della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete capito, Genoveva non ha nessuna intenzione di smettere di indagare per scoprire chi è davvero Rodrigo e ha capito che c’è un legame tra l’uomo e Valeria. Ma visto che David non vuole aiutarla, dovrà fare in modo diverso. Aurelio però è stato molto chiaro: se dovesse andare avanti con questa storia, potrebbe rischiare grosso. Deve ricordare che lui è un uomo senza scrupoli, capace di fare qualsiasi cosa, anche di ucciderla…Ma vediamo adesso le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 4 luglio 2022. Siete pronti per scoprire ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 luglio 2022) Cosa accadrà nella prossima puntata di Una, in onda il 4 luglio 2022 ? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama e ledella prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete capito,non ha nessuna intenzione di smettere dire per scoprire chi è davveroe ha capito che c’è un legame tra l’uomo e Valeria. Ma visto che David non vuole aiutarla, dovrà fare in modo diverso. Aurelio però è stato molto chiaro: se dovesse andare avanti con questa storia, potrebbe rischiare grosso. Deve ricordare che lui è un uomo senza scrupoli, capace di fare qualsiasi cosa, anche di ucciderla…Ma vediamo adesso ledi Unaper la puntata di domani, 4 luglio 2022. Siete pronti per scoprire ...

Pubblicità

NetflixIT : Se c’è una cosa che abbiamo imparato è che, contro Vecna, una canzone può salvarci la vita. Non se la interrompi al… - SergioRodriguez : Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diff… - RaiCultura : #2luglio 1897: Guglielmo Marconi riceve il brevetto per la sua invenzione che consente trasmissioni a distanza senz… - marcogManita : @Nicolametrano Maestro anche il mio amico @nicopapa40 va all'Ikea da una vita ... senza promessa alcuna - Salvo98305872 : RT @Dida_ti: Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita, verso tutte le altezze e tutte le profondità. Franz Kafk… -