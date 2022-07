Una Vita anticipazioni: chi è Gabriela e perché farà irruzione ad Acacias? (Di domenica 3 luglio 2022) Nelle prossime puntate di Una Vita, Acacias sarà sconvolta da un arrivo in città. Chi è Gabriela che piomberà a turbare gli equilibri? Gabriela, Una Vita (Rtve.es screenshot)Le puntate di Una Vita diventeranno sempre più incandescenti e la protagonista assoluta sarà Gabriela. Vediamo insieme cosa accadrà nella soap spagnola, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Genoveva Salmeron ci ha abituato alla sua perfidia, almeno tanto quanto alla sua bellezza. Nonostante il suo personaggio abbia commesso diversi reati e delitti, resta il più amato dal pubblico italiano. Dentro a Genoveva Salmeron convivono due personalità, quella di buon cuore che è stata capace di innamorarsi e mettere da parte sé stessa e ... Leggi su direttanews (Di domenica 3 luglio 2022) Nelle prossime puntate di Unasarà sconvolta da un arrivo in città. Chi èche piomberà a turbare gli equilibri?, Una(Rtve.es screenshot)Le puntate di Unadiventeranno sempre più incandescenti e la protagonista assoluta sarà. Vediamo insieme cosa accadrà nella soap spagnola, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Genoveva Salmeron ci ha abituato alla sua perfidia, almeno tanto quanto alla sua bellezza. Nonostante il suo personaggio abbia commesso diversi reati e delitti, resta il più amato dal pubblico italiano. Dentro a Genoveva Salmeron convivono due personalità, quella di buon cuore che è stata capace di innamorarsi e mettere da parte sé stessa e ...

Pubblicità

NetflixIT : Se c’è una cosa che abbiamo imparato è che, contro Vecna, una canzone può salvarci la vita. Non se la interrompi al… - SergioRodriguez : Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diff… - RaiCultura : #2luglio 1897: Guglielmo Marconi riceve il brevetto per la sua invenzione che consente trasmissioni a distanza senz… - life96032176 : RT @Dida_ti: Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita, verso tutte le altezze e tutte le profondità. Franz Kafk… - GiancarloGarci6 : RT @travan28: @monica_rucci @natiiis_z amianto.Per gli americani,la vita umana conta meno di zero,lo hanno dimostrato in innumerevoli circo… -