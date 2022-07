Una telefonata tra il Napoli e Dybala, servono sei milioni più uno di bonus (Di domenica 3 luglio 2022) Dybala e il Napoli. Ne scrivono Corriere dello Sport, Corsera, Corriere del Mezzogiorno. Un contatto per capire le richieste dell’argentino. Che sono: sei milioni di ingaggio più uno di bonus come ricorda il Corriere del Mezzogiorno. Venerdì c’è stato un contatto tra il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e gli intermediari che seguono Dybala. Il Napoli si è informato, la suggestione piace, poi con il presidente De Laurentiis si faranno tutte le valutazioni sui costi, sugli equilibri interni, sulla necessità d’abbassare il monte ingaggi, sulla storia recente di Dybala condizionata dagli infortuni. Scrive il Corsport: Paulo l’argentino, mancino fantasia che se non fosse per la liturgia del D1OS indosserebbe la maglia azzurra numero 10, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022)e il. Ne scrivono Corriere dello Sport, Corsera, Corriere del Mezzogiorno. Un contatto per capire le richieste dell’argentino. Che sono: seidi ingaggio più uno dicome ricorda il Corriere del Mezzogiorno. Venerdì c’è stato un contatto tra il direttore sportivo delCristiano Giuntoli e gli intermediari che seguono. Ilsi è informato, la suggestione piace, poi con il presidente De Laurentiis si faranno tutte le valutazioni sui costi, sugli equilibri interni, sulla necessità d’abbassare il monte ingaggi, sulla storia recente dicondizionata dagli infortuni. Scrive il Corsport: Paulo l’argentino, mancino fantasia che se non fosse per la liturgia del D1OS indosserebbe la maglia azzurra numero 10, ...

