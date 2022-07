Un mese di stipendio mangiato dall’inflazione | chi sta pagando di più | verso un nuovo piano taglia-bollette

Leggi su open.online

(Di domenica 3 luglio 2022) L’inflazione, che a giugno in Italia ha raggiunto l’8%, ha ridotto considerevolmente il potere d’acquisto degli italiani. Di quanto? Uno– 1240 euro – in sei mesi. Questa è la cifra per una coppia con uno o due figli con un reddito intorno ai 40 mila euro annui. I sussidi del governo hanno attenuato il colpo, ma la differenza si fa comunque sentire. La stessa famiglia ha ricevuto intorno a 730 euro in aiuti (considerando anche il bonus 200 euro una tantum). Al netto, quindi, la perdita è di poco superiore ai 500 euro. Peggio va a una coppia con figli adulti, che sempre in un semestre ha perso oltre 1500 euro, e quindi ne recupera, grazie agli aiuti dello Stato, a malapena metà. Un po’ meglio, invece, per gli under 65 che vivono da soli con un reddito intorno ai 20 mila euro l’anno. Loro perdono 630 euro che diventano circa 92 sommando gli aiuti. Situazione ...