Ultime Notizie – Valanga sulla Marmolada | cosa è successo | l’esperto

La Valanga di ghiaccio crollata oggi pomeriggio sulla Marmolada "non stupisce" il glaciologo del Cnr Roberto Roberto Colucci, che all'Adnkronos spiega così l'accaduto: "Da un punto di vista glaciologico si è staccato un seracco, c'è stata cioè la frattura con relativo scorrimento verso valle, di un grosso pezzo di ghiacciaio, nei pressi della cima della Marmolada". Una frattura dovuta "a diverse cause, una di lungo periodo e due di breve periodo. Quella di lungo periodo è ascrivibile al riscaldamento globale, al fatto cioè che il ghiacciaio si sta riducendo e quindi è sempre più fragile". A cui si aggiunge "il fatto che quest'anno ha nevicato poco, quindi c'è poca neve residua che protegge il ghiacciaio dal caldo estivo, ma soprattutto che sono settimane e settimane nel corso delle quali abbiamo registrato ...

