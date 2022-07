Ultime Notizie – Incidente Marmolada | crolla serracco e si apre crepaccio | 7 feriti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 3 luglio 2022) Almeno 15 persone sono rimaste coinvolte nell’sulla, a Pian dei Fiacconi, dove un distacco di roccia ha provocato l’apertura di unsul ghiacciaio: risultano una quindicina di persone coinvolte. Sul posto stanno operando 5 elicotteri di Suem veneto ed elisoccorso trentino con il Corpo nazionale del Soccorso alpino. Già soccorsi 7, accolti negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano, almeno uno in condizioni critiche. I cinofili del Soccorso alpino stanno cercando i dispersi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione