Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 71 947 contagi e 57 morti | bollettino 3 luglio

Sono 71.947 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 57 morti. LAZIO – Sono 8.673 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti, a Roma segnalati 4.634 casi. "Oggi nel Lazio su 3.940 tamponi molecolari e 30.694 tamponi antigenici per un totale di 34.634 tamponi, si registrano 8.673 nuovi casi positivi (-1.694), sono 2 i decessi"

