Udinese Copetti, c'è distanza con il Racing Club: i dettagli (Di domenica 3 luglio 2022) L'Udinese guarda in Argentina per l'attacco: piace Copetti, ma c'è distanza con il Racing Club tra domanda e offerta L'Udinese guarda in Argentina per l'attacco: piace Copetti, ma c'è distanza con il Racing Club tra domanda e offerta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero offerto 5 milioni per l'attaccante ma la richiesta del Club argentino è di 10.

