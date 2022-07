Ucraina, l'esercito annuncia il ritiro da Lysychansk | Zelensky: "C'è il rischio che Mosca occupi tutto il Lugansk" (Di domenica 3 luglio 2022) Kiev perde l'ultima roccaforte nell'oblast di Lugansk, nell'est del Paese. Il presidente: 'Situazione difficile che però può cambiare ogni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 luglio 2022) Kiev perde l'ultima roccaforte nell'oblast di, nell'est del Paese. Il presidente: 'Situazione difficile che però può cambiare ogni ...

