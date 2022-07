Ucraina guerra in diretta oggi 3 luglio. Mosca: abbiamo conquistato regione del Lugansk. Kiev: la battaglia per il Donbass non è finita (Di domenica 3 luglio 2022) guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 3 luglio 2022, 130° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Raddoppia il fronte di difesa per l'Ucraina che deve... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 luglio 2022)in, le notizie in2022, 130° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Raddoppia il fronte di difesa per l'che deve...

riotta : La severa analisi @TheEconomist sulla guerra di attrito di #Putin #Ucraina si conclude ammonendo l'Occidente che, i… - riotta : Putin militarizza l'industria russa. Le aziende dovranno dare precedenza forzata alle commesse per le armi e sono o… - GiovaQuez : Rizzo: 'La guerra in atto è economica. Questa guerra vede da una parte gli Usa con la loro capacità di stampare mon… - MaPi5467 : RT @ottogattotto: L'ingerenza di #Conte nella politica è economicamente più destabilizzante della guerra in Ucraina. Minacciare la stabilit… - elvise1657 : @marieta99044909 Aspetto i suoi servizi sui tg Rai, tanto ormai sulla guerra in Ucraina trasmettono direttamente i… -