Tutti al polo!

(Di domenica 3 luglio 2022) Abbiamo assistito a una partita di Polo per la prima volta. E per quanto profani ci siamo divertiti. Parecchio. L’occasione è stata la terza tappa dell’Italia Polo Challenge che nei giorni scorsi ha animato la Costa Smeralda, e che ha coinvolto i giocatori di Polo più forti del mondo sfidarsi su quella che è stata battezzata “un’arena ridotta”, il campo da calcio di Abbiadori - frazione del comune di Arzachena, a due passi da Porto Cervo – perché le misure di un vero campo da Polo sono enormi (275x180 metri, quasi tre campi da calcio). E come prima volta, forse è stato meglio così: seguire l’azione della partita vuol dire correre con gli occhi e anche con le gambe per non perdersi nulla di quei sette minuti (!?) in cui cavalieri, quattro per ogni squadra, scattano velocissimi, tenendo tanto le briglie del proprio cavallo, quanto l’apposita stecca di bambù per colpire una palla (in ...