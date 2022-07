Tuffi | Mondiali 2022 | la Cina vince l’oro anche nel sincro femminile dai tre metri

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) Laprosegue la sua imbattibilità aidi Budapest. L’ennesima medaglia d’oro è arrivata daldai trecon il successo della coppia composta da Chen Yiwen e Chang Yani. Argento per il Giappone e bronzo per l’Australia in una gara che purtroppo non ha visto al via l’Italia per l’infortunio alla schiena di Elena Bertocchi. Un vero e proprio dominio quello di Chen Yiwen e Chang Yani, che hanno totalizzato un punteggio di 343.14, quaranta in più rispetto al resto del mondo. Un successo maturato già dopo gli obbligatori, chiusi oltre i 105 punti, per poi dominare con i treliberi. Seconda posizione come detto per la coppia giapponese Mikami Sayaka/Rin Kaneto (303.00), che hanno preceduto le australiane Maddison Keeney/Anabelle Smith (294.12) e le ...