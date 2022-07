"Tu si’ ‘na cosa grande", la dedica di Paola Turci a Francesca Pascale nel giorno delle nozze IL VIDEO (Di domenica 3 luglio 2022) Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì ieri pomeriggio a Montalcino (Siena) : il rito per l’unione civile è stato celebrato a Palazzo dei Priori, sede storico del Comune della cittadina del... Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 luglio 2022)hanno detto sì ieri pomeriggio a Montalcino (Siena) : il rito per l’unione civile è stato celebrato a Palazzo dei Priori, sede storico del Comune della cittadina del...

Paola Turci canta a Francesca Pascale "Tu si 'na cosa grande pe me". Poi le due si scambiano un bacio e continuano l'esibizione abbracciate sul palco. Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, e la cantautrice Paola Turci ieri hanno detto sì. La cantante ha voluto omaggiare la sua compagna con una dedica speciale, cantandole la canzone 'Tu si 'na cosa grande pe me'. Le due si sono poi scambiate un dolcissimo bacio e hanno continuato l'esibizione abbracciate sul palco.