Trovato il corpo del turista bergamasco scomparso da giorni (Di domenica 3 luglio 2022) E’ stato riTrovato in una scarpata a picco sul mare il corpo di un turista bergamasco scomparso da giorni sull’isola di Marettimo, in provincia di Trapani. Il titolare del bed & breakfast in cui soggiornava il 57enne, non vedendolo... Leggi su europa.today (Di domenica 3 luglio 2022) E’ stato riin una scarpata a picco sul mare ildi undasull’isola di Marettimo, in provincia di Trapani. Il titolare del bed & breakfast in cui soggiornava il 57enne, non vedendolo...

Pubblicità

CrestaLaila : È morto Tonino Cripezzi, leader dei Camaleonti: il corpo senza vita trovato in albergo - grossonium : RT @pilloledirock: Il 3 luglio 1969 il chitarrista e co- fondatore dei Rolling Stones, Brian Jones, annegò durante una nuotata notturna n… - MeridioNews : Marettimo, trovato corpo senza vita in una scarpata Era uscito da solo per fare un'escursione sull'isola - PicciStrix : È morto Tonino Cripezzi, leader dei Camaleonti: il corpo senza vita trovato in albergo- Corriere - infoitcultura : È morto Tonino Cripezzi, leader dei Camaleonti: il corpo senza vita trovato in albergo -