Trapani, uomo cade in un pozzo a Erice: chi era Antonio Adreani, morto durante la sua festa di compleanno (Di domenica 3 luglio 2022) Tragedia a Trapani, uomo cade in un pozzo a Erice: chi era Antonio Adreani, morto durante la festa di compleanno organizzata per festeggiare i suoi 40 anni? Trapani, uomo cade in un pozzo a Erice: dinamica dell’incidente Un uomo stava festeggiando i suoi 40 anni a Erice, in provincia di Trapani, in compagnia di amici e parenti quando è rimasto vittima di una fatale tragedia. durante la festa, infatti, una lastra che copriva un posso artesiano profondo circa 25 metri si è improvvisamente rotta. In seguito all’accaduto, il neo 40enne è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 3 luglio 2022) Tragedia ain un: chi eraladiorganizzata per festeggiare i suoi 40 anni?in un: dinamica dell’incidente Unstava festeggiando i suoi 40 anni a, in provincia di, in compagnia di amici e parenti quando è rimasto vittima di una fatale tragedia.la, infatti, una lastra che copriva un posso artesiano profondo circa 25 metri si è improvvisamente rotta. In seguito all’accaduto, il neo 40enne è ...

