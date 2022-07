Tragedia sulla Marmolada | i momenti del distacco del seracco VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 luglio 2022) Undi pochi secondi mostra gli attimi in cui avviene ildelche ha causato, secondo un bilancio parziale, sei morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi (LE FOTO). Uno dei soccorritori impegnati nel recupero delle vittime e dei feriti ha detto di non aver “mai visto una cosa del genere in. Non è la solita valanga invernale, grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un paragone con l'edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale" (IL CORDOGLIO DEL MONDO POLITICO).