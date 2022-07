Tragedia a Trapani: Antonio Andreani cade in un pozzo mentre balla durante la festa dei suoi 40 anni e muore (Di domenica 3 luglio 2022) Tragedia a Erice, in provincia di Trapani , dove un uomo è morto durante la sua festa dei 40 anni. La vittima è Antonio Andreani , di Molfetta: stava festeggiando il suo compleanno con amici e parenti,... Leggi su leggo (Di domenica 3 luglio 2022)a Erice, in provincia di, dove un uomo è mortola suadei 40. La vittima è, di Molfetta: stava festeggiando il suo compleanno con amici e parenti,...

