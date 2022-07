Tragedia a Erice, 40enne cade in un pozzo e muore mentre balla al suo compleanno (Di domenica 3 luglio 2022) Finisce in Tragedia una festa di compleanno a Erice , borgo medievale sulla collina che sovrastra Trapani. mentre festeggiava i suoi 40 anni un uomo è morto cadendo in un pozzo artesiano di 27 merti. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Finisce inuna festa di, borgo medievale sulla collina che sovrastra Trapani.festeggiava i suoi 40 anni un uomo è mortondo in unartesiano di 27 merti. ...

