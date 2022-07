Tra Meloni e Chigi un ostacolo chiamato egemonia culturale

Leggi su formiche

(Di domenica 3 luglio 2022) C’è un problema intellettuale o se si vuole di “” che si associa all’ascesa del partito della nuova destra Fratelli d’Italia di Giorgia. Il pensiero di sinistra è stato digerito e interiorizzato nel modo di concepire la politica in Italia. Questo è avvenuto attraverso un lungo processo durato decenni e fondato sullo studio sistematico dei classici del marxismo, attraverso Gramsci, e attraverso tanti rivoli del pensiero di sinistra. Ciò è stato poi favorito anche dalla Chiesa allo scopo nobile di evitare la guerra calda, durante la Guerra fredda, e assimilare il comunismo, togliendo le sue spine e alla fine deviandolo. La stessa operazione non è mai stata fatta con il pensiero di destra. Ciò non semplicemente con le idee di Giovanni Gentile, pensatore che non andava tanto a genio nemmeno ai fascisti, ma in ...