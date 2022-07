Tour de France 2022, domani il giorno di riposo. La prossima tappa del 5 luglio: percorso, altimetria, favoriti. Frazione insidiosa con sei GPM (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo la cronometro iniziale e le due tappe per velocisti in Danimarca, si ripartirà martedì (in seguito dunque al giorno di riposo) dalla Francia per la quarta tappa del Tour de France 2022. Si andrà da Dunkerque a Calais, per un totale di 171,5 km. Lo spettacolo di certo non mancherà: andiamo a scoprire insieme il percorso completo, l’altimetria e i favoriti. percorso E altimetria Sarà una Frazione davvero ricca di saliscendi. Nel percorso saranno presenti ben 6 GPM di quarta categoria, l’ultimo dei quali è la Cote du Cop Blanc-Nez (900 metri al 7,5%), posta a 10 km dal traguardo. L’arrivo sarà invece praticamente in pianura. I favoriti Innanzitutto, ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo la cronometro iniziale e le due tappe per velocisti in Danimarca, si ripartirà martedì (in seguito dunque aldi) dalla Francia per la quartadelde. Si andrà da Dunkerque a Calais, per un totale di 171,5 km. Lo spettacolo di certo non mancherà: andiamo a scoprire insieme ilcompleto, l’e iSarà unadavvero ricca di saliscendi. Nelsaranno presenti ben 6 GPM di quarta categoria, l’ultimo dei quali è la Cote du Cop Blanc-Nez (900 metri al 7,5%), posta a 10 km dal traguardo. L’arrivo sarà invece praticamente in pianura. IInnanzitutto, ...

