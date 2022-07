Tour de France 2022, Damiano Caruso staccato: cosa è successo al siciliano e quanto ha perso (Di domenica 3 luglio 2022) Non è iniziato assolutamente nel migliore dei modi il Tour de France 2022 per Damiano Caruso. La punta italiana per la classifica generale, dopo la decima piazza alla Grande Boucle del 2020 e lo spettacolare podio al Giro d’Italia del 2021, si è fatta sorprendere dalle insidie della Danimarca nelle prime tre frazioni. Se ieri il siciliano della Bahrain-Victorious era riuscito a difendersi, sia venerdì che, soprattutto, oggi ha accumulato dei ritardi importanti e assolutamente evitabili. L’azzurro, che sogna una top-5 a Parigi, adesso si ritrova in 93ma posizione in graduatoria a 1’41” da Van Aert e, soprattutto, 1’27” da Tadej Pogacar, il migliore dei big. Tour de France 2022: Groenewegen si prende lo sprint di Sønderborg. Van Aert, ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Non è iniziato assolutamente nel migliore dei modi ildeper. La punta italiana per la classifica generale, dopo la decima piazza alla Grande Boucle del 2020 e lo spettacolare podio al Giro d’Italia del 2021, si è fatta sorprendere dalle insidie della Danimarca nelle prime tre frazioni. Se ieri ildella Bahrain-Victorious era riuscito a difendersi, sia venerdì che, soprattutto, oggi ha accumulato dei ritardi importanti e assolutamente evitabili. L’azzurro, che sogna una top-5 a Parigi, adesso si ritrova in 93ma posizione in graduatoria a 1’41” da Van Aert e, soprattutto, 1’27” da Tadej Pogacar, il migliore dei big.de: Groenewegen si prende lo sprint di Sønderborg. Van Aert, ...

