Tour de France 2022 | anche Filippo Ganna coinvolto nella caduta Cosa si è fatto l’azzurro

(Di domenica 3 luglio 2022) La seconda tappa deldeè stata caratterizzatadal grande nervosismo in gruppo, soprattuttoparte finale. Unre non di poco conto, che ha portato a un gesto proibito di Kung (lo svizzero della Groupama – FDJ ha addirittura tolto una mano dal manubrio a Guerreiro) e a diverse cadute in cui sono stati coinvolti parecchi corridori. Tra i ciclisti che sono finiti a terra, c’è stato purtroppol’italiano. Il corridore della INEOS Grenadiers fortunatamente non ha riportato ferite gravi, ma di certo le abrasioni su spalla e gambaparte destra del corpo non fanno piacere.de, il borsino dei favoriti ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Le vogliamo tutte così le volate di questo Tour de France 2022 ?????? Che numero di Fabio Jakobsen che batte così Mad… - Laemmedimarco : RT @lalegiardini: Ecco #deTour, come ogni giorno, dalle 13: oggi Nyborg, e la storia raccontata sempre da chi vince #TDF2022 #deTour #Bicis… - OdeonZ__ : Due anni fa gli diedero l'estrema unzione: così Jakobsen si è ricostruito (letteralmente)… - OdeonZ__ : Le pagelle della 2ª tappa: Mozzato, combattente da 8. Guerreiro è un pericolo (4)! - OdeonZ__ : La prima volata è del sopravvissuto Jakobsen, Van Aert nuova maglia gialla -

Sky Sport

ALTIMETRIA FAVORITI Dopo il successo di ieri, il primo nome non può che essere quello di Fabio Jakobsen. Il neerlandese è stato il più forte a Nyborg dopo una tappa molto intensa, il tracciato di oggi ...Chi ieri non ha pienamente convinto, nonostante avesse approcciato la volata nelle posizioni migliori è Jasper Philipsen: il belga vuol subito riscattare la prova incolore e giocarsi qualcosa di ... Tour de France: la classifica generale e la maglia gialla La prima frazione in linea in terra danese non ha fatto danni a livello di classifica generale. Oggi in programma la terza tappa del Tour de France 2022 e ci si aspetta, vista l’altimetria, un’altra v ...La storia di Fabio Jakobsen, vincitore della seconda tappa del Tour de France 2022: 2 anni fa ricevette l'estrema unzione dopo una terribile caduta ...