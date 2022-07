Tom Cruise | 60 anni del perfetto American boy con lo stile di James Bond

Leggi su vanityfair

(Di domenica 3 luglio 2022) Chiamatela genetica o il risultato di qualche magia di Scientology. Fatto sta che il divo più divo del mondo il 3 luglio soffia 60 candeline. Sorriso ipnotico, re indiscusso del botteghino 2022, sin dagli esordi consegna ai flash look classici e perfetti, casual o formali, continuando a dare lezioni diche in molti dovrebbero applicare ai guardaroba. Senza dimenticare, però, che essere come lui è una Mission impossible