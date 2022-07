(Di domenica 3 luglio 2022) Penultima gara delaidelforiera di un’altra medaglia per l’Italia: nelc’è la medaglia diperStanco, mentre Jessica Rossi esce in semifinale. Oro alla francese Carole Marie Cormenier La finalissima premia la transalpina Carole Marie Cormenier, che supera per 28-27 la lusitana Maria Ines Coelho De Barros, mentre viene eliminata in terza posizione a quota 17/25Stanco, infine resta ai piedi del podio la marocchina Yasmine Marirhi, quarta. Nella seconda semifinale avevano passato il turnoStanco e la marocchina Yasmine Marirhi, mentre erano uscite di scena Jessica Rossi, fuori con 13/25, e la transalpina Mélanie Jeannine ...

Pubblicità

Cenzovc : Taekwondo Barretta raggiunge i connazionali ai quarti di finale @taekwondofita Tiro a volo Rossi e Stanco al… - zazoomblog : Tiro a volo Coppa del Mondo Changwon 2022: i convocati dell’Italia. C’è Daniele Resca - #Coppa #Mondo #Changwon #20… - zazoomblog : Tiro a volo Coppa del Mondo Changwon 2022: i convocati dell’Italia. C’è Daniele Resca - #Coppa #Mondo #Changwon #2… - webnauta5_9 : RT @_Carabinieri_: Orano (ALG), XIX Giochi del Mediterraneo: ancora medaglie per il Centro Sportivo #Carabinieri!??a Tobia Bocchi nel salto… - Cenzovc : TIRO A VOLO: Trap femminile day 1(classifica dopo due serie) Jessica Rossi 2°, Stanco 5° @fitavstampa -

OA Sport

Nel, specialità Trap maschile è ancora in piena corsa per la qualificazione per la fase finale il sammarinese Gian Marco Berti, sesto dopo i primi 75 piattelli di qualificazione con 71/75.Mi occupavo di tutto e l'ho fatto per un po' di anni, fin quando Ennio ha spiccato il". Mai avuto dubbi sulla buona riuscita di quell'impresa impervia "Mai. Anzi, quando in qualche rarissimo ... Tiro a volo, Giochi del Mediterraneo 2022: nel trap femminile bronzo per Silvana Stanco! Penultima gara del tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo 2022 foriera di un'altra medaglia per l'Italia: nel trap femminile c'è la medaglia di bronzo per Silvana Stanco, mentre Jessica Rossi esce in ...Giochi del Mediterraneo 2022 streaming video e diretta tv oggi domenica 3 luglio, programma 9^ giornata: le finali con titoli in palio nelle prossime ore.