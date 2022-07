Pubblicità

La professoressacredeva di aver visto tutto. I Ptsd (disturbi da stress post - traumatico) dei soldati americani dopo l'Afghanistan e l'Iraq, ad esempio, ma il groviglio di lutti e ...La professoressacredeva di aver visto tutto. I Ptsd (disturbi da stress post - traumatico) dei soldati americani dopo l'Afghanistan e l'Iraq, ad esempio, ma il groviglio di lutti e ... Tina Beradze, terapeuta a Kiev: «Le mie pazienti stuprate. Mai vista così tanta sofferenza» The therapist who treats some women in Kiev, raped by Russian soldiers: "They don't live anymore." An NGO in Poland: we helped 200 girls with abortion pills "The rape it is a trauma that comes with ...La terapeuta che cura alcune donne a Kiev, violentate dai soldati russi: «Non vivono più». Un’Ong in Polonia: abbiamo aiutato 200 ragazze con le pillole abortive ...