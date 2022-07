(Di domenica 3 luglio 2022) Morten Thorby sta approfittando della pausa estiva per continuare a portare avanti il messaggio della suaWe Play Green, che è ora approdato fino a Bruxelles. Il centrocampista della Sampdoria ha incontrato Frans Timmermans, vicepresidente della, e al termine ha concesso un’intervistatv norvegese: “Ora sono impegnato in un piccolo viaggio europeo, dove cerco di diffondere il messaggio. Siamoti ad un paio di punti specifici per la cooperazione, le Green Bags e la Number 2 Community. Èunper We Play Green, ma anche per l’UE. Credo assolutamente che saremo in grado di fare la differenza, questa cooperazione va in entrambe le ...

Cucciolina96251 : RT @Sal_FuoriSede: ???? Vicina l'intesa con il centrocampista #Thorsby, che nelle prossime ore darà la sua risposta definitiva. Si tratterebb… - Sal_FuoriSede : ???? Vicina l'intesa con il centrocampista #Thorsby, che nelle prossime ore darà la sua risposta definitiva. Si tratt… -

'Fidatevi di me', dice Morgan De Sanctis ai tifosi nel giorno dellapresentazione. Dal 10 ... In mediana opzione Maggiore (Spezia) e(Samp). Molto dipenderà dalla permanenza di Ederson: l'...... Parliamo del centrocampista della Sampdoria Mortenche in vacanza sta proseguendo con gli impegni istituzionali per portare avanti le iniziative legate allafondazione ambientalista "We ... Thorsby, la sua fondazione ambientalista arriva alla Commissione Europea: "È stato un incontro molto positivo" La Salernitana pensa al doppio colpo di calciomercato dalla Sampdoria, oltre a Bonazzoli potrebbe arrivare anche Thorsby