Terza tappa Tour de France 2022 | Groenewegen vince allo sprint Van Aert conserva la maglia gialla

Dylan Groenewegen vince la Terza tappa Tour de France 2022, da Vejle a Soendeborg di 182 km, l'ultima in terra danese. Il corridore olandese della BikeExchange Jayco ha preceduto allo sprint Van Aert, che resta in maglia gialla, e Phlipsen. La gara odierna si è decisa in volata dove a trionfare al fotofinish è Groenewegen che brucia Van Aert il quale, però, grazie agli abbuoni conserva la maglia gialla. Lunedì giorno di riposo per consentire alla carovana del Tour di ...

