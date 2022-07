Terra Amara da lunedì su Canale 5: cosa vedremo nella prima puntata (Di domenica 3 luglio 2022) Terra Amara è la nuova soap per l’estate di Canale 5. Si torna a raccontare storie del popolo turco nel pomeriggio della rete, dopo aver salutato Brave and Beautiful venerdì, ecco un’altra soap made in Turchia pronta a tenere compagnia al pubblico di Canale 5. Una soap che ha riscosso un successo clamoroso ad esempio in Spagna, dove è stata definita da molti, l’erede de Il segreto. Terra Amara avrà lo stesso successo anche in Italia? La storia è quella di due giovani fidanzati che si amano alla follia e che stanno per sposarsi. prima di coronare il loro sogno d’amore però, succede qualcosa di inaspettato. La famiglia della giovane Zuleyha la tradisce e così lei si ritrova promessa sposa a un altro uomo che non la ama e che è pronto a farle del male. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 luglio 2022)è la nuova soap per l’estate di5. Si torna a raccontare storie del popolo turco nel pomeriggio della rete, dopo aver salutato Brave and Beautiful venerdì, ecco un’altra soap made in Turchia pronta a tenere compagnia al pubblico di5. Una soap che ha riscosso un successo clamoroso ad esempio in Spagna, dove è stata definita da molti, l’erede de Il segreto.avrà lo stesso successo anche in Italia? La storia è quella di due giovani fidanzati che si amano alla follia e che stanno per sposarsi.di coronare il loro sogno d’amore però, succede qualdi inaspettato. La famiglia della giovane Zuleyha la tradisce e così lei si ritrova promessa sposa a un altro uomo che non la ama e che è pronto a farle del male. ...

