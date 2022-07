Tennis | Wimbledon | Sinner stende Alcaraz in quattro set e vola ai quarti**

Pubblicità

Coninews : ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta… - SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? Dopo Roland Garros 2020 e Australian Open 2022, @janniksin torna nei QF di uno Slam ?? Superato… - Eurosport_IT : C'MOOOOOOON JANNIK! ???? Bellissima vittoria di Sinner contro Isner: l'azzurro si prende gli ottavi di finale di Wi… - SempreAlessia : RT @ilmessaggeroit: Wimbledon, Sinner stende Alcaraz in quattro set e vola ai quarti di finale. Ora aspetta Djokovic - Danifox41963851 : @GeorgeSpalluto PAZZESCO, un FENOMENO. Così si gioca a tennis, così si gioca a Wimbledon, così si gioca per vincere… -

LONDRA (Regno Unito) - Strepitoso Jannik Sinner : il giovane talento azzurro, dopo aver eliminato Wawrinka, Ymer e Isner, stacca il pass per i quarti di finale di, terzo Slam stagionale che si sta disputando sui campi in erba di Londra, grazie al successo ottenuto contro il baby fenomeno Carlos Alcaraz . L'altoatesino numero 13 al mondo e 10° del ...La partita perfetta. Jannick Sinner ha stupito tutti, battendo l'astro nascente delmondiale Carlos Alcaraz negli ottavi di finale di. 6 - 1, 6 - 4 6 - 7 6 - 3 il punteggio finale, con l'altoatesino che raggiunge i quarti per la prima volta in carriera. Match di ...The Spaniard is making his first appearance at Wimbledon since 2019 because of a recurring foot ... The world number 115 has been playing tennis beyond her ranking and now faces 20th seed Anisimova, ...Belgian David Goffin edged American 23rd seed Frances Tiafoe in a five-set thriller on Sunday to match his 2019 quarter-final appearance at Wimbledon when he last played in the Grand Slam. The ...