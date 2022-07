Tennis, Sinner si impone su Alcaraz negli ottavi di Wimbledon: l’azzurro vola ai quarti di finale (Di domenica 3 luglio 2022) Altra vittoria portata a casa sui campi di Wimbledon 2022 da Jannik Sinner. Il Tennista altoatesino ha battuto agli ottavi di finale lo spagnolo Carlos Alcaraz in 4 set, con un punteggio di 6-1, 6-4, 6-7 (9-8), 6-3. Le due giovani stelle del Tennis si sono sfidate in un match durato oltre 3 ore e mezza, in cui Sinner ha dominato i primi due set e mezzo contro la promessa del Tennis spagnolo, apparso spesso falloso sull’erba del Centrale dell’All England Club. Ora l’azzurro dovrà affrontare ai quarti di finale il vincente tra il numero 3 del mondo, il serbo Novak Djokovic, e l’olandese Tim Van Rijthoven. July 3, 2022 Leggi anche: Berrettini KO per il Covid, salta ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) Altra vittoria portata a casa sui campi di2022 da Jannik. Ilta altoatesino ha battuto aglidilo spagnolo Carlosin 4 set, con un punteggio di 6-1, 6-4, 6-7 (9-8), 6-3. Le due giovani stelle delsi sono sfidate in un match durato oltre 3 ore e mezza, in cuiha dominato i primi due set e mezzo contro la promessa delspagnolo, apparso spesso falloso sull’erba del Centrale dell’All England Club. Oradovrà affrontare aidiil vincente tra il numero 3 del mondo, il serbo Novak Djokovic, e l’olandese Tim Van Rijthoven. July 3, 2022 Leggi anche: Berrettini KO per il Covid, salta ...

Pubblicità

Coninews : ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta… - angelomangiante : Solidità mentale e tecnica pazzesca. Un vero capolavoro nel Tempio sacro del tennis. Sublime. A soli vent'anni… - SkySport : #Sinner ai quarti di finale di #Wimbledon! Affronterà il vincente tra #Djokovic e #VanRijthoven ??… - BANDINI12256715 : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale al Torneo di Wimbledon, battendo in quattro set il talento spagnolo… - Occe64 : RT @Coninews: ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta in carrie… -