Tennis | Berrettini ha superato il Covid e torna ad allenarsi

(Di domenica 3 luglio 2022) “In forma, in salute eto ad allenarmi. Grazie a tutti per i vostri messaggi la scorsa settimana, vuol dire molto per me”. Con questo messaggio, a corredo di una foto che lo ritrae sorridente, Matteoha annunciato, su Instagram, la ripresa degli allenamenti dopo la positività alriscontrata la scorsa settimana e che gli ha impedito di prendere parte al torneo di Wimbledon. SportFace.

Dopo il ritiro diper Covid avevamo le mani tra i capelli. Non sapevamo che un'eterna ... Sinner oggi ha lasciato il futuro ed è entrato nel presente del. Per restarci.... l'azzurro dimostra ancora una volta come la sua testa dariesca a non farsi condizionare ... 1960), Adriano Panatta (1979), Davide Sanguinetti (1998) e Matteo(2021).. A 20 anni e 328 ... Tennis, Matteo Berrettini programma il suo ritorno: a Gstaad prevista la partecipazione Con un post sui suoi profili social, il romano ha annunciato la guarigione dal Covid che lo ha costretto a cancellarsi da Wimbledon ...L'altoatesino non aveva mai vinto contro un top ten in un torneo dello slam. Perché quella di oggi è una partita spartiacque per la sua carriera ...