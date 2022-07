TAORMINA FILM FEST 2022: i vincitori della 68ma edizione (Di domenica 3 luglio 2022) è Boiling Point di Philip Barantiniil miglior FILM della 68ma edizione del TAORMINA FILM FEST che vince anche la miglior regia conquistando gli ambiti Cariddi d’Oro e d’Argento. TAORMINA FILM FEST 2022: di cosa parla “Boiling Point”? Un FILM cucinato con ottimi ingredienti: Stephen Graham interpreta Andy, un capo chef in un ristorante di lusso che lo vede combattere con problemi sia personali che economici e avere una notte piuttosto burrascosa dove sarà costretto ad affrontare la sua squadra e gestire la pressione del giorno più impegnativo dell’anno, l’apertura del suo nuovo locale. Il FILM, girato in un unico piano sequenza, ha ottenuto quattro candidature ai ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 3 luglio 2022) è Boiling Point di Philip Barantiniil migliordelche vince anche la miglior regia conquistando gli ambiti Cariddi d’Oro e d’Argento.: di cosa parla “Boiling Point”? Uncucinato con ottimi ingredienti: Stephen Graham interpreta Andy, un capo chef in un ristorante di lusso che lo vede combattere con problemi sia personali che economici e avere una notte piuttosto burrascosa dove sarà costretto ad affrontare la sua squadra e gestire la pressione del giorno più impegnativo dell’anno, l’apertura del suo nuovo locale. Il, girato in un unico piano sequenza, ha ottenuto quattro candidature ai ...

