Tananai si racconta: “Ero obeso, ho saltato la scuola per non farmi vedere” (Di domenica 3 luglio 2022) Il 2022 può essere certamente ricordato come uno degli anni migliori di Tananai. L’ultimo posto a Sanremo, infatti, paradossalmente gli ha spianato la strada per ottenere ancora più popolarità: da qui, infatti, è arrivata la collaborazione con Fedez e Mara Sattei con cui ha inciso La Dolce Vita, diventata in breve tempo una delle hit dell’estate. Il percorso del cantante è la dimostrazione di come sia possibile ottenere risultati nonostante un riscontro che poteva non sembrare positivo e che avrebbe potuto abbattere molti. L’artista non può che essere felice: “Il giorno dopo il ritorno a casa da Sanremo, mi chiama il mio manager e mi dice che tutti mi vogliono – sono state le sue parole al Corriere della Sera -. Il vero cambiamento però è stato quando ‘Baby Goddamn’ è arrivata terza in classifica. Fino a quel momento temevo di saltare fuori solo come personaggio. La ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 3 luglio 2022) Il 2022 può essere certamente ricordato come uno degli anni migliori di. L’ultimo posto a Sanremo, infatti, paradossalmente gli ha spianato la strada per ottenere ancora più popolarità: da qui, infatti, è arrivata la collaborazione con Fedez e Mara Sattei con cui ha inciso La Dolce Vita, diventata in breve tempo una delle hit dell’estate. Il percorso del cantante è la dimostrazione di come sia possibile ottenere risultati nonostante un riscontro che poteva non sembrare positivo e che avrebbe potuto abbattere molti. L’artista non può che essere felice: “Il giorno dopo il ritorno a casa da Sanremo, mi chiama il mio manager e mi dice che tutti mi vogliono – sono state le sue parole al Corriere della Sera -. Il vero cambiamento però è stato quando ‘Baby Goddamn’ è arrivata terza in classifica. Fino a quel momento temevo di saltare fuori solo come personaggio. La ...

