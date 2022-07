(Di domenica 3 luglio 2022) Le strade tra Gianmarcoe suo padre - allenatore, Marco, si dividono. È lo stesso campione olimpico del salto in alto ad annunciarlo: "È una decisione che stavo considerando da tempo - ha ...

È lo stesso campione olimpico del salto in alto ad annunciarlo: "È una decisione che stavo considerando da tempo - ha detto- , perché in questi anni di collaborazione e grandi risultati si ...Lo sport lispesso, ma sui social lei è la sua prima sostenitrice con storie a ogni gara. ... dopo il nuoto, è però il basket, passione che condivide con l amico Gianmarco. Tifa New ... Tamberi si separa dal papà coach a pochi giorni dai Mondiali: "Diversità di vedute"