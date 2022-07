Taekwondo, Giochi del Mediterraneo 2022: medaglie di bronzo per Roberto Botta e Giada Al Halwani (Di domenica 3 luglio 2022) L’avventura degli azzurri del Taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2022 (in corso di svolgimento a Oran, in Algeria) comincia con due medaglie di bronzo, conquistate da Roberto Botta e Giada Al Halwani rispettivamente nei +80 kg maschile e nei -57 kg femminile. Il percorso nelle gare odierne dell’azzurro si è interrotto in semifinale, con la certezza quantomeno di tornare a casa con un bronzo (come poi è stato): dopo aver sconfitto in mattinata con relativa facilità, ai quarti di finale, lo sloveno Patrik Divkovic per 10-2, al termine di un incontro molto equilibrato si è dovuto arrendere in semifinale contro il croato Ivan Sapina (18-15 il punteggio finale). Avventura sviluppatasi allo stesso modo ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) L’avventura degli azzurri delaidel(in corso di svolgimento a Oran, in Algeria) comincia con duedi, conquistate daAlrispettivamente nei +80 kg maschile e nei -57 kg femminile. Il percorso nelle gare odierne dell’azzurro si è interrotto in semifinale, con la certezza quantomeno di tornare a casa con un(come poi è stato): dopo aver sconfitto in mattinata con relativa facilità, ai quarti di finale, lo sloveno Patrik Divkovic per 10-2, al termine di un incontro molto equilibrato si è dovuto arrendere in semifinale contro il croato Ivan Sapina (18-15 il punteggio finale). Avventura sviluppatasi allo stesso modo ...

