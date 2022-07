Superenalotto | niente 6 | Jackpot vola a 233 | 2 milioni A Sarno un “5 stella” da 487mila euro

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 luglio 2022) “Nessun 6 nella terza e ultima estrazione della settimana del, con ilchea 233,2di. Nel concorso di sabato 2 luglio è stato però centrato un 5da 487.382,75, in provincia di Salerno. La vincita è arrivata presso la tabaccheria in via N. Lavorate Loc. Carresi 1, grazie a una schedina Quick Pick Multi. Nel concorso di sabato sono stati centrati anche quattordici punti 5, ognuno da 19.495,31. Da segnalare anche nove 4da 26.943ciascuno. L’ultimo 6 da 156diè stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM)”. Lo rende noto Agipro, agenzia di stampa ...