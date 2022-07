Sule risponde alle critiche | «Hamburger e birra? Lo fanno tutti!»

(Di domenica 3 luglio 2022) Dopo il suo passaggio al Borussia Dortmund,rivoltegli ai tempi del Bayern Monaco Niklas, ex giocatore del Bayern Monaco ora al Borussia Dortmund,in merito allo stile di vita che conduceva. Di seguito le sue parole. «Io pigro? Se lo fossi stato non sarei arrivato a giocare una finale di Champions League. Sembra che la gente non abbia mai visto nessun altro mangiareo bere della bitta. Pensate che i calciatori non lo facciano? Semplicemente non lo dicono». L'articolo proviene da Calcio News 24.

